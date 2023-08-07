ПСБ расширил возможности сервиса «робот-советник» для всех категорий инвесторов

ПСБ расширил функционал сервиса «робот-советник» для формирования индивидуального инвестиционного портфеля, дополнив его новыми стратегиями инвестирования для начинающих инвесторов.

Теперь клиенты могут подключить в мобильном приложении «ПСБ Инвестиции» стратегии робота-советника для рублевых инвестиционных портфелей биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) при сумме на брокерском счете от 5 тысяч рублей. Раньше порог входа составлял 50 тысяч рублей.

Робот-советник позволяет получать профессиональные рекомендации по формированию и своевременной ребалансировке портфеля. При этом финальное решение по покупке и продаже ценных бумаг клиент принимает самостоятельно.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, инвестору достаточно зайти в приложение «ПСБ Инвестиции» и в разделе «робот-советник» выбрать, к какому договору подключить услугу, и заполнить анкету. На основании ответов сервис определит инвестиционный профиль клиента и автоматически предложит сбалансированные портфели, соответствующие этому профилю, с оптимальным соотношением риска и доходности. Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

«Мы постоянно расширяем цифровую инфраструктуру брокера, которая позволяет клиентам сформировать широкую картину фондового рынка и более эффективно управлять своими инвестициями. Наш робот-советник уже стал для многих инвесторов незаменимым помощником в поиске новых инвестиционных идей. Снижение пороговой суммы для подключения к сервису дает возможность начинающим инвесторам, которые пока изучают фондовый рынок, протестировать наш сервис, удостовериться в его эффективности, а более опытным инвесторам новая опция позволит диверсифицировать свои вложения даже при небольших суммах инвестирования», - отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.