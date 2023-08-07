На Иркутскавтотрансе началась реализация нацпроекта «Производительность труда»

МУП «Иркутскавтотранс», подписавшее в первом полугодии соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда», приступило к его реализации. Первый этап — определение производственного участка, на котором команда предприятия совместно с экспертами РЦК (Региональный центр компетенций — оператор нацпроекта в Иркутской области) будет проводить оптимизацию, и обучение команды инструментам бережливого производства. Им станет этап проведения технического осмотра автобусов.

«Мы понимаем, что организация производственных процессов на участке проведения ТО может быть более эффективной. И выбор целевого участка основывался не только на нашей оценке, но также на обратной связи от работников МУПа, водителей автобусов. Почему важно оптимизировать именно этот участок? — От качества и оперативности проведения ТО зависит срок службы и количество автобусов на рейсе, а значит и комфорт иркутян», — подчеркнула заместитель мэра Иркутска, председатель Комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева.

За полгода предприятию предстоит повысить производительность труда на выбранном участке в 3,5 раза, снизить время, затрачиваемое на процесс технического обслуживания, в 3,6 раза, а объёмы незавершённого производства — вдвое. Эксперты РЦК уверены, что это поможет снизить частоту ремонтов и улучшить их качество, чтобы все 117 муниципальных автобусов, выполняющих рейсы по 35 городским и 19 садоводческим маршрутам, всегда были в исправном состоянии.

«Активное участие иркутских МУПов в нацпроекте «Производительность труда» – отличная демонстрация того, что механики проекта подходят не только производственным компаниям. Уже 49 предприятий различных отраслей являются его участниками – и более 90% из тех, кто завершил активную фазу работы с экспертами РЦК и ФЦК, демонстрируют результаты, превышающие прогнозные. Нацпроект – эффективный инструмент развития бизнеса», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Ближайшие 70 дней команде Иркутскавтотранса предстоит обучаться механикам и инструментам бережливого производства. После этого на протяжении 3 месяцев сотрудники, входящие в неё, будут заниматься поиском конкретных проблем и искать пути их решения, а завершит активную фазу, собственно, решение этих проблем и достижение целевых показателей по увеличению выработки, снижению объёма незавершённого производства и сокращению времени протекания процессов.

Напомним, недавно на федеральном форме «Производительность 360» два предприятия из Иркутской области были признаны лучшими в стране по результатам участия в нацпроекте «Производительность труда». Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров.

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