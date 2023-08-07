День арбуза: российские бахчеводы вышли на исторический пик урожайности

Ко Дню арбуза (3 августа) эксперты Россельхозбанка исследовали рынок бахчевых культур и выяснили, что отечественные бахчеводы вывели своё аграрное искусство на максимальный с 2000 года уровень: урожайность достигла 180 ц/га. Потребление же арбузов, по экспертной оценке Россельхозбанка, составляет 6,5 кг на россиянина в год. Это значит, что в среднем гражданин нашей страны съедает в год по одному арбузу и ещё паре долек.

Урожайность растёт

В 2022 году лидером по урожайности бахчевых стала Астраханская область, где собрали 360 ц/га. Высокие результаты у Хакасии (335 ц/га), Дагестана (274 ц/га), Амурской области (207 ц/га), Челябинской (204 ц/га), Оренбургской (203 ц/га).

«С 2017 года урожайность растёт в среднем по стране на 7% в год и в 2022 году достигла 180 ц/га и стала рекордной. При этом по валовым сборам нет долгосрочной тенденции к росту за счёт снижения площади посевов. Соответственно, остаются стабильными показатели потребления. На одного россиянина приходится около 6,5 кг арбузов», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В 2022 году валовой сбор бахчевых культур составил 1,6 млн тонн. Из них 6% собрали в сельскохозяйственных организациях, 62% – в хозяйствах населения и 32% – в фермерских хозяйствах. На арбузы пришлось около 900 тыс. тонн, или 55% сбора бахчевых. Среди регионов в производстве бахчевых традиционно лидирует Оренбургская область. На ее долю пришлось 37% сбора. В тройке лидеров также оказались Астраханская область (18%) и Волгоградская область (13%).

Самыми северными регионами, где выращивают заметные объёмы бахчевых культур, стали Воронежская и Белгородская область, но их доля в общем производстве незначительна – по 1%. «В долгосрочной перспективе, в связи с изменением климата, производство здесь может расти ускоренными темпами», – комментирует Андрей Дальнов.

Продажи на маркетплейсе удвоились

Внешняя торговля не оказывает значительного влияния на динамику потребления арбузов. В 2022 году Россия импортировала 78 тыс. тонн арбузов. Основными поставщиками стали Казахстан (37% от ввезённого объема), Узбекистан (22%), Турция (20%), Азербайджан (13%).

Однако Россия и экспортирует арбузы. В 2022 году отечественные аграрии продали за рубеж 15,7 тыс. тонн продукции. Основным рынком с долей 74% стала Беларусь. Поставки также осуществлялись в Монголию, Эстонию и Южную Осетию.

С развитием фермерских хозяйств и совершенствованием их методов продвижения растёт и спрос на их продукцию – в том числе и арбузы. Так, продажи арбузов на маркетплейсе фермерских продуктов Своё Родное за год удвоились, при этом активнее всего приобретают их в Ростове, Краснодаре, Москве и Воронеже.

«Текущий рост потребности в сладкой ягоде мы соотносим с развитием политики импортозамещения, проводимой в стране, эффект которой мы очень чётко видим в том числе и на себе. Урожай арбузов в нашем хозяйстве ежегодно растёт, равно как и количество их сортов: внедряем новые, оставляем давно всем полюбившиеся. Например, в этом году на фамильной бахче «Пономарёво» удалось вырастить более 30 разных сортов главной бахчевой культуры. Самыми любимыми у гостей нашего агротуристического парка и покупателей остаются сорта «Мурашка», «Соренто», «Ланта», а также арбуз с жёлтой мякотью «Шампань» и бессемянный «Максима» - их выбирают чаще всего», – делится успехами один из крупнейших производителей арбузов в Северо-Кавказском федеральном округе, руководитель семейного агротуристического парка на Ставрополье Роман Пономарёв.

Чем хорош арбуз

Арбуз содержит немалый набор полезных элементов, среди них витамины С и В, каротин, фолиевая и пантотеновая кислоты, пектины, железо, магний, растительная клетчатка. Полезные свойства арбуза помогают улучшить работу пищеварительных органов, сердечно-сосудистой системы, оказывают омолаживающий эффект и благоприятно влияют на кожу. А ещё арбуз отличается низкой калорийностью, энергетическая ценность в среднем составляет всего 38 килокалорий на 100 граммов мякоти.

Находится применение и семенам арбуза: из них делают масло, которое не уступает по своим медицинским свойствам миндальному. Часто продукт используют в косметических целях. Арбузные семечки нередко употребляют и в пищу, например, в Западной Африке, Китае.

И, конечно же, в жаркое время арбуз любят за освежающий эффект.