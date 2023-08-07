Производство шпрот в России составит 76 тыс. тонн к концу 2023 года

Россельхозбанк начинает путешествие по регионам России, где располагаются основные предприятия рыбохозяйственного комплекса страны. Первым из них стала самая западная точка – Калининградская область, обеспечивающая внутренний рынок одним из любимых блюд – шпротами.

Шпроты вот уже больше века являются одной из самых любимых закусок россиян. Классические шпроты – это копченая балтийская килька в масле. Во времена Советского Союза на каждом столе всегда присутствовали бутерброды из черного хлеба с рижскими шпротами и вареным яйцом. Но и сейчас этот продукт не теряет популярность у россиян.

До 2006 года лидером по продажам шпрот на российском рынке была Латвия. Но с введением ограничений на поставки этой продукции в 2006 году и полного запрета на ввоз в 2015 году, российский рынок шпрот претерпел изменения. Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование производства и потребления шпрот за этот период и пришли к выводу, что российские производители могут полностью удовлетворить спрос отечественного потребителя в качественных шпротах, а производство к концу года может достичь 217 млн банок в год, или 76 тыс. тонн.

За время ограничений на поставки шпрот в Россию из прибалтийских стран отечественные предприятия воспользовались шансом: нарастили вылов и производство и в результате заняли эту рыночную нишу полностью. Так с 2015 года Россия ежегодно увеличивает квоты на вылов мелкой рыбы для отечественных рыбаков на Балтике. В результате чего промысел сельдевых, анчоусовых в среднем растет на 7%. Только за 2022 год было выловлено на 11% больше, чем в 2021 году - 980 тыс. тонн.

Производство рыбных консервов в масле (в том числе шпрот) с 2015 года в среднем ежегодно росло на 1%. Этому поспособствовало и включение в новый ГОСТ продукции из каспийской кильки. Так в 2022 году было произведено 214 млн банок или 75 тыс. тон рыбных консервов в масле.

Ранее потребление шпрот в России составляло от 80 до 100 миллионов банок в год. Калининград обеспечивал до 50% потребностей страны в шпротах. Однако шпроты производятся также в Крыму и на Дальнем Востоке, поэтому запрет на балтийские шпроты прошел практически незамеченным для российского потребителя – дефицита в этих консервах нет.

Если в 2015 году в области выпуском шпрот занимались только три калининградских предприятия ("За Родину", "РосКон" и "Главпродукт"), то сейчас в этом сегменте создано более 1 тыс. новых рабочих мест и появилось порядке 17 новых компаний,

Отечественную продукцию Россия в основном экспортирует как в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, так и в Грузию, Молдову и Монголию. Всего в 2022 году было экспортировано порядка 8,8 тыс. тонн отечественных консервов в масле, что на 26% ниже уровня 2021 года, но близко к доковидным объемам в 7,2 тыс. тонн (2019 г.).

«Что касается отечественного потребления рыбных консервов, то рынок показывает значительное увеличение спроса в декабре на 50% и более, заметное снижение в январе – более 35% от среднегодового показателя небольшой и всплеск в марте – около 10%. Такая ярко выраженная сезонность обусловлена тем, что в России традиционно готовят салаты и закуски на основе рыбы и шпроты остаются очень популярными на праздничном столе» - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка