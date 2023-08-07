Мошенники активизировались на электронных торговых площадках

Злоумышленники рассылают участникам торгов безупречно составленные письма с предложением поучаствовать в рамочных торговых закупках, сообщают «Известия».

В мошеннических письмах указываются ложные «свежие» домены, телефоны и мейлы, которые не относятся к ЭТП. Например, многие ЭТП просто не публикуют домены в качестве контактов в письмах, что является очевидным признаком откровенного фишинга. Как стало известно, некоторые производители (потенциальные участники закупок-торгов) вступают в переписку с мошенниками, а последние грозят прислать фиктивную комиссию для проверки производства на соответствие санитарным нормам.

Понятно, что никаких комиссий в реальности не существует. Представители ЭТП сообщили «Известиям», что мошенники развернулись по полной: они поддерживают общение в течение длительного времени и самое худшее то, что компании ведут с ними опрометчивые переговоры.

После перевода денег мошенникам участники торгов начинают предъявлять претензии к самим ЭТП при их последующем приглашении поучаствовать в реальных крупных рамочных закупках. Участники обвиняют сами ЭТП в том, что деньги за аккредитацию уже были заплачены (правда, не ЭТП, а мошенникам).