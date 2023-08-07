Пять арендных домов построят в Иркутске

Арендный проект ДОМ.РФ запустят в Иркутске. На Верхней Набережной планируется строительство пяти домов на 217 квартир. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Вопросы взаимодействия при реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в Иркутске обсудили во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Участие в обсуждении приняли мэр областного центра Руслан Болотов, представители правительства региона, АО «ДОМ.РФ».

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутская область давно и эффективно взаимодействует с ДОМ.РФ. Благодаря сотрудничеству на территории региона реализуются проекты по развитию жилищного строительства, благоустройства территорий, возведению арендного жилья – все это делается для создания комфортных условий для жителей области. В работе масштабный проект по созданию межвузовского кампуса, на полях Петербургского экономического форума подписали с ДОМ.РФ соглашение, согласно которому появилась возможность передать региону участок земли для возведения этого объекта, работа в этом направлении продолжается, – рассказал Игорь Кобзев.

Кроме того, обсуждается возможность реализации проекта корпоративной аренды для работников Иркутского авиационного завода. Стороны также прорабатывают вопросы применения в области механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для реализации жилищных проектов.

Создание образовательно-жилищного кластера в Иркутске начнется в ближайшее время. На территории в 12,3 га планируется строительство межвузовского кампуса и до 94 тысяч кв. м жилья.