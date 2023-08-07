Доход влияет на волнение перед собеседованием

Чем больше зарабатывают иркутяне, тем меньше они волнуются перед собеседованием. В топе средств, которые помогают справиться со стрессом, по-прежнему позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Только 8% иркутян признались, что очень волнуются перед собеседованием, еще 9% просто волнуются. 20% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 13% — низким, а 16% — очень низким. Совершенно не беспокоятся перед интервью 27% горожан.

Средняя оценка уровня стресса перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,6 по 5-балльной шкале.

При этом женщины волнуются сильнее мужчин (2,7 против 2,5 балла). Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тыс. руб. оценили свои переживания в среднем на 2,8 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. — на 2,3 балла.

На первом месте среди методов, помогающих справляться со стрессом перед интервью, — самовнушение и позитивный настрой: о том, что в его случае это работает, сообщил каждый пятый (20%). Также в топе правильное дыхание (13%), подготовка с собеседованию (9%), успокоительные (6%). Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3% — сон. Алкоголь в борьбе со стрессом применяют также 3% опрошенных. 2% — кофе. Музыка и прогулки успокаивают по 2% опрошенных, курение, чтение, еда и отдых — по 1%. Еще 10% назвали другие способы справиться со стрессом: упоминались репетиции диалога, беседы с близкими, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компании и прочее.

В том, что успокоиться перед интервью им не помогает ничего, признались 27%.

Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь — мужчин: среди представителей сильного пола этим «успокоительным» пользуются 8%. Тех, кто в подобных обстоятельствах не может справиться с волнением, также больше среди мужчин (29% против 25% среди женщин).