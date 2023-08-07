Полметра жилья на одного человека введено в Иркутске в 2022 году

В рейтинге городов России столица Приангарье заняла 65 место.

Согласно данным исследования РИА Новости, в 2022 году в Иркутске введено 314,8 тыс. квадратных метров жилья, что соответствует 0,51 метра на одного жителя. Соседние крупные города – Новосибирск, Красноярск и Улан-Удэ – заняли 24, 34 и 83 места с показателями в 0,79, 0,70 и 0,31 кв. м. на человека.

Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2022 года на одного жителя введено 2,47 квадратных метра. Строительный бум в Краснодаре наблюдается уже несколько лет, что позволяет ему удерживать лидирующую позицию. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья, отмечают авторы рейтинга.

На втором месте по объему ввода жилья второй год подряд еще один представитель Кубани Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,97 квадратного метра. По итогам 2022 года в городе введено более 674 тысяч квадратных метров жилой площади, что стало очередным рекордом за последние годы.

Третью строчку рейтинга также занимает город Краснодарского края – Сочи, где на одного жителя ввели 1,77 квадратного метра. При этом эксперты отмечают, что в Сочи продолжает действовать мораторий на новое строительство, новые проекты появятся только в 2024 году, а достигнутый результат объясняется рекордным объемом зарегистрированного индивидуального жилищного строительства. В общем объеме в городе введено 995,4 тысячи квадратных метров, на долю ИЖС приходится 81%.

Аналитики подчеркивают, что и другие курортные города Краснодарского края пользуются популярностью у покупателей. События последних лет увеличили спрос на недвижимость по всему Черноморскому побережью России, превратив его в одну большую стройку. Так по итогам 2022 года в Анапе ввели 2,6 квадратного метра жилья на человека, а в Геленджике – 1,6 квадратного метра.