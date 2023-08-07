Китай выпустит первую в стране литографическую машину для микрочипов с техпроцессом 28 нм

Для китайской полупроводниковой индустрии это настоящий прорыв: литография была одним из ее слабых мест. Об этом пишут «Известия».

7 октября 2022 года администрация США приняла судьбоносное решение о введении беспрецедентных ограничений против китайской полупроводниковой индустрии.

Санкции США произошли на фоне прорыва в самой китайской полупроводниковой индустрии. Летом 2022 года стало известно, что лидер микроэлектроники КНР Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) смогла овладеть производством микрочипов на техпроцессе 7 нм, то есть всего на одно поколение позади текущего передового.

Для понимания, большинство современных смартфонов, кроме самых мощных, выпускаются с микросхемами 7 нм, что делает Китай одним из лидеров глобального полупроводникового сектора.

Достигнутые SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment) результаты подтверждают успех китайской промышленной политики в области полупроводников.