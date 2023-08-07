Всего 9 объектов с площадью более 1 тыс. кв. м. продаётся в Москве

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в многоквартирных объектах Москвы площадью более 1 тыс. кв. м.

В августе 2023 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется 9 квартир и апартаментов площадью более 1 тыс. кв. Основной объём предложения с такой площадью приходится на вторичный рынок. В этом сегменте экспонируется 8 лотов, и ещё один объект продаётся застройщиком.

Наиболее просторный объект недвижимости, расположенный в многоквартирном объекте, имеет площадь 2,5 тыс. кв. м. Этот лот располагается в ЦАО Москвы, на Пресненской набережной. Стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей.

Вторую строчку среди самых просторных объектов недвижимости, которые сейчас находятся в продаже, занимает 6-комнатная квартира, располагающийся в ЗАО Москвы. Площадь объекта составляет почти 2,1 тыс. кв. м. Стоимость объекта 1,63 млрд рублей.

Самый просторный объект на первичном рынке Москвы сейчас продаётся за 2,45 млрд рублей. Апартамент располагается в ЦАО Москвы, на Тверской улице. Его площадь составляет почти 1,1 тыс. кв. м. Объект находится в сданном проекте и будет передан новому владельцу без отделки.