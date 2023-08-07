За год ремонт подорожал на 10-15%

В конце II квартала – начале третьего цены отделки выросли на 15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

«Удорожание ремонта квартир происходит за счет увеличения стоимости материалов. Выросли цены на строительные блоки, пазогребневые плиты, утеплитель, плитку, линолеум, кабель, электроустановочные изделия. Уровень стоимости работ в целом остался прежним», – сказала заместитель директора департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Евгения Молчанова.

Также она отметила, что общая тенденция удорожания ремонта квартир прослеживается по итогам тендерных процедур за последний год.

По словам руководителя направления ремонтов и строительства федеральной компании «Этажи» Анастасии Головой, наблюдается ощутимый рост цен на цемент, который в части регионов подорожал на 30-40% с начала года. Самые востребованные виды грунтовок выросли в цене на 20-25%, ламината – на 25%, обоев – на 15%, сказала она.