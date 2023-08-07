Турция стала самым дорогим направлением в августе 2023 года

Доля желающих провести августовский отпуск в этой стране снизилась на 11% по отношению к прошлому году. Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Отдыхающие стали чаще выбирать поездки в Египет и ОАЭ.

Турецкие курорты оказались самыми дорогими из популярных направлений на август. Средний чек составил 217 тыс. рублей. Они продолжают оставаться самыми востребованными, но при этом их доля за год снизилась на 11% – с 62% до 51%. Российские направления практически сохранили свои позиции, их доля уменьшилась на один процент – с 18% до 17%, а вот средний чек вырос с 76 тыс. рублей до 98. Египет стал популярнее на 3%, как и ОАЭ. Оба направления выросли за год, несмотря на то, что это нетипичные места для отдыха в августе. Стоит отметить, что путешествия в обе эти страны стоят практически одинаково – в среднем 186 тыс. рублей за тур. В прошлом августе Египет опережал ОАЭ по ценам. На пятом месте Абхазия, она всего на процент увеличила свою долю в этом году – с 4 до 5%.

Не звездами едиными

Несмотря на большую долю турецких курортов в продажах на август, снизилось количество туристов, которые планируют провести отпуск в отелях 5*. Хотя ранее именно такие варианты чаще всего выбирали туристы для поездок в Турцию. Теперь процент отдыхающих, которые предпочли 5*, уменьшился с 48% до 41%, а вот 4* наоборот приросли и увеличились с 27% до 35%.

Кроме того, сократилось количество туристов, которые выбрали для себя систему «ультра все включено» – с 33% до 26%, но при этом немного подросла доля туров с питанием «все включено» – с 36% до 39%. Также туристы стали чаще предпочитать туры, куда входят только завтраки.

От дорогого до бюджетного

Самым бюджетным туром в августе 2023 г. стала поездка в Калининград из Санкт-Петербурга. За 16 103 рублей один человек проведет в хостеле три ночи без питания. В прошлом году наиболее бюджетной была поездка в абхазскую Пицунду из Москвы. Тогда за эту цену двое взрослых провели в отеле без звезд и без питания 10 ночей.

Самым роскошным отдыхом в августе нынешнего года можно назвать путешествие из Москвы на Мальдивы на 10 дней. За 1 678 299 рублей двое взрослых проведут две недели в отеле 5* с завтраками и ужинами. В прошлом году поездка на Мальдивы из Москвы в августе тоже стала самой дорогой. В 2022 г. она стоила 1 008 730 рублей. За эти деньги четверо туристов провели 10 ночей в 5-звездочном отеле с системой питания «все включено».

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:

«В августе 2023 года в отпуск отправятся на 10% больше туристов, чем в прошлом году в этом же месяце. Речь идет об отпускниках, которые приобрели туры через интернет-магазин туров Travelata.ru. Таковы цифры на данный момент. Однако, до конца месяца цифра может вырасти, ведь не все ещё спланировали поездки. Главной особенностью стало падение доли продаж туров к турецким берегам и рост Египта и ОАЭ. Интересно, что средние чеки у этих двух направлений сравнялись, тогда как в 2022 г. посетить арабские курорты можно было дешевле египетских. В целях экономии на фоне постоянно растущих цен на туры туристы чаще выбирают отели 4* и тип питания только завтраки».