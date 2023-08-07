Доллар выше 97: что дальше?

Курс доллара в ходе торгов понедельника поднялся на Мосбирже выше 97, впервые с марта 2022 года

– Следующим психологическим препятствием может выступить круглая отметка в 100 руб. Рубль обновляет минимумы, несмотря на поддержку цен на нефть, которые держатся выше $86 за баррель Brent, и сокращение дисконта российской нефти к бенчмарку, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Несмотря на штурм максимумов этого года, аналитики считают, что есть фундаментальные причины для отката доллара на 20% вниз до отметки 75, хотя и отмечают, "сейчас эти прогнозы звучат странно". Они обращают внимание, в том числе, на данные по платежному балансу, стабильную торговлю, высокие цены на нефть и торговые аномалии.