22 тысячи рублей планируют потратить россияне на подготовку детей к школе

Родители, чтобы купить ребенку все необходимое к школе, могут сокращать другие расходы в августе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Маркет».

Российские родители рассчитывают потратить на тетради, ручки, ранцы, одежду, обувь и другие товары для детей в среднем 22 тыс. рублей. На мальчиков собираются потратить больше, чем на девочек, – в среднем 25 тыс. и 19 тыс. рублей соответственно.

Многие респонденты (40%) заранее откладывают деньги на подготовку к школе. Примерно треть опрошенных (30%) экономят на себе, чтобы купить лучшее детям. Примерно у каждого пятого (17%) нет проблем с бюджетом на товары к школе.