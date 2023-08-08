Работу найти легко, но нет карьерных перспектив: какие преимущества и недостатки видят соискатели из Приангарья в карьере рабочего?

Служба исследований hh.ru выяснила, какие преимущества и недостатки видят соискатели из Приангарья в карьере рабочего.

В Иркутской области профсфера «Рабочий персонал» входит в топ-3 наиболее дефицитных: 1,6 резюме на вакансию в июле 2023, при норме для рынка труда 4-7,9 резюме на вакансию. При этом рабочие – самые востребованные кадры в регионе, так, в июле для них было открыто 32% от всех вакансий в Иркутской области. Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон заплат для этих специалистов в июне-июле этого года составил 57 471 – 149 425 рублей.

Однако, интерес соискателей к рабочим профессиям пока не покрывает потребностей работодателей, и Служба исследований hh.ru решила выяснить у иркутян, какие преимущества и недостатки рабочих специальностей они видят.

Большинство опрошенных главным преимуществом рабочих профессий назвали относительную легкость в поиске работы по специальности (46%), при этом главным минусом по мнению 42% респондентов является отсутствие карьерных перспектив.

Любопытно, что уровень оплаты рабочего персонала попал одновременно и в преимущества, и в недостатки: 24% считают, что «руками» можно хорошо зарабатывать, но 41% – обратного мнения.

К другим плюсам карьеры рабочего отнесли также полезные в повседневной жизни навыки (49%), стабильность трудоустройства (46%) и ощутимость результатов работы (14%). Напротив, негативно влияет на отношение соискателей низкий престиж рабочих профессий (41%), еще по 11% считают, что можно столкнуться со сложностями в поиске работы, соответствующей квалификации или риск нестабильности трудоустройства.

«HR-рекрутеры все чаще говорят о том, в этом году сильно усложнился подбор производственного и рабочего персонала, линейных функциональных руководителей, специалистов, связанных с продажами, логистикой, транспортом и доставкой. Согласно результатам опроса hh.ru, средний срок привлечения кандидатов увеличился в 1,5 раза вне зависимости от размера компании. А поскольку основной спрос на кандидатов сосредоточен сейчас в нескольких профессиональных группах, которые можно объединить под общим названием «синие воротнички», получается, работодатели из разных отраслей фактически конкурируют за одних и тех же людей на рынке труда», – комментирует руководитель hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.