Цены на говядину и сливочное мало снизились в Иркутской области

В регионе снизились цены на 7 продовольственных товаров первой необходимости. Данные Иркутскстата с 25 по 31 июля привела служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Подешевели:

говядина (-0,56%),

масло сливочное (-0,26%),

рыба мороженая (-0,18%),

хлеб ржаной и соль (-0,17%),

капуста белокочанная (-0,04%),

чай черный (-0,02%).

Цены на хлеб пшеничный, рис шлифованный и баранину остались на прежнем уровне.

При этом из 25 продовольственных товаров первой необходимости выросла в цене плодоовощная продукция:

картофель (+10,93%),

яблоки (+3,37%),

морковь (+2,21%).

Рост цен на эти товары имеет сезонный характер и связан в том числе с поступлением на региональный рынок урожая ранней продукции.

Индекс потребительских цен за этот период составил в целом по России 100,13%. В ведомстве отмечают, что спрос на товары первой необходимости стабилен и находится на обычном уровне.