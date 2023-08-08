Цены на говядину и сливочное мало снизились в Иркутской области

В регионе снизились цены на 7 продовольственных товаров первой необходимости. Данные Иркутскстата с 25 по 31 июля привела служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
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7 августа 2023
Подешевели:
- говядина (-0,56%),
- масло сливочное (-0,26%),
- рыба мороженая (-0,18%),
- хлеб ржаной и соль (-0,17%),
- капуста белокочанная (-0,04%),
- чай черный (-0,02%).
Цены на хлеб пшеничный, рис шлифованный и баранину остались на прежнем уровне.
При этом из 25 продовольственных товаров первой необходимости выросла в цене плодоовощная продукция:
- картофель (+10,93%),
- яблоки (+3,37%),
- морковь (+2,21%).
Рост цен на эти товары имеет сезонный характер и связан в том числе с поступлением на региональный рынок урожая ранней продукции.
Индекс потребительских цен за этот период составил в целом по России 100,13%. В ведомстве отмечают, что спрос на товары первой необходимости стабилен и находится на обычном уровне.