60 преподавателей и школьников и собрались в робототехническом лагере Эн+ на Байкале

Его с 7 по 13 августа проводит российский энергохолдинг Эн+. Это уже второй образовательный лагерь на Байкале для ребят, увлекающихся робототехникой. На Малом Море собрались 60 преподавателей и школьников из 18 городов России, в расписании – тренинги, мастер-классы, обучающие игры, проектная деятельность и робототехнические соревнования. Все это часть образовательного проекта Эн+ «Энергия в каждой капле».

Обучение по робототехике пройдет по трем уровням:

на начальном упор сделают на изучение основ и получение базовых знаний;

на опытном – участников лагеря ждет более глубокое погружение в предмет и усложненные задания;

на продвинутом – изучение технологии создания искусственных систем и программирование робота, различающего цвета.

Обучающая программа для преподавателей подготовит их к работе с детьми по учебно-методическому курсу «Энергия в каждой капле». Отдельный блок в расписании лагеря выделят энергетике. Специалисты Иркутской ГЭС расскажут о том, как сила воды преобразуется в чистую энергию.

Елена Порошина, руководитель и тренер ангарского клуба Be like a bee поделилась впечатлениями о лагере: «Я уже не в первый раз в этом лагере, и мне все очень нравится. От образовательной программы жду углубления своих знаний и навыков, хочу познакомиться с новыми людьми, обменяться идеями, получить заряд бодрости на следующий сезон». Ученик Елены, пятиклассник Иван Сумароков, признался, что хочет научиться программировать текстовым языком и, конечно, поразвлекаться.

По итогам работы лагеря школьники от 7 до 16 лет получат возможность представить свои разработки на крупнейшем в Сибири робототехническом фестивале «РобоСиб», который пройдет уже в начале следующего года. А учителям вручат удостоверения о повышении квалификации.

Эн+ развивает робототехнику в Сибири с 2012 года. Компания организует главный робототехнический фестиваль Сибирского федерального округа «РобоСиб». Он объединяет юных изобретателей со всей России в возрасте от 4 до 18 лет. Победители и призеры фестиваля получают возможность принять участие в Национальном чемпионате по робототехнике. «РобоСиб» – это часть образовательного проекта Эн+ «Энергия в каждой капле», который является уникальным учебно-методическим курсом для школьников 5-9 классов на базе робототехнических конструкторов и направлен на изучение принципов работы гидроэлектростанций. Ребята моделируют цепочку событий от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома, пробуют себя в качестве инженеров энергетической отрасли. Прототипом стали гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада, а содержание курса максимально приближено к реальности.

Образовательные проекты – важная составляющая социальной политики Эн+. Компания развивает как энергетические направления, так и другие востребованные, например, робототехнику и IT. Важность такого подхода обозначил основатель компании Олег Дерипаска, по его мнению, качественные кадры для отрасли необходимо готовить сразу на нескольких этапах: в школе, вузах и сузах, а также на предприятиях.