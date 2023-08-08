Семьям предложили компенсировать треть расходов на аренду жилья

Такое предложение направили в правительство крупные риелторские компании, идею поддерживают в «Народном фронте», выяснили «Известия».

В правительство поступило предложение субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. С инициативой (письмо есть в распоряжении «Известий») выступила федеральная компания «Этажи».

Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении.

Следует «устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок – с учетом совокупного дохода семьи и ее состава» и «увеличивать размер субсидирования при появлении детей», следует из письма.