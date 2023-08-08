Запрет на «девяток яиц» могут прописать в ГОСТе

Для производителей могут установить единые требования к таре. Генпрокуратура уже взяла на контроль эту ситуацию. Об этом узнали «Известия».

Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на пищевые продукты — установить единые требования к фасовке. Об этом говорится в материалах ведомства к совещанию, которое состоялось на прошлой неделе. «Известия» ознакомились с ними. В документах также отмечается, что ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке, находится на контроле Генпрокуратуры.

«Известия» обратились в Минпромторг с вопросом о том, следует ли унифицировать в стандартах подходы к упаковке для изготовителей. В министерстве сказали, что прорабатывают этот вопрос с властями и бизнесом. Ведомство выступает за то, чтобы размеры тары округляли до целых значений, например до 1 л, уточнил один из участников совещания.