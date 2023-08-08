Совокупная прибыль НПФ «Открытие» по итогам первого полугодия 2023 года превысила 27,2 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2023 года совокупные активы НПФ «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) достигли 656,7 млрд руб., совокупная прибыль составила 27,2 млрд руб., превысив показатель за аналогичный период 2022 года более чем в 1,5 раза.1

На 30 июня 2023 года застрахованными лицами – клиентами Фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) являются 6,9 млн человек, более 496 тыс. участников формируют в НПФ «Открытие» пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО)1. Объем пенсионных накоплений составляет 575,5 млрд руб., объем пенсионных резервов – 72,4 млрд руб. 1

Объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» за первое полугодие составил 6,8 млрд руб. 1, из них 3 млрд руб. – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 3,8 млрд руб. – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 2. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года совокупный объем пенсионных выплат Фонда вырос на 20%, а выплаты по ОПС – на 43,3%.

Общее количество клиентов – пенсионеров составляет 179 тыс. человек. Фонд выплачивает негосударственные пенсии 143,5 тыс. участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, составляет 35,6 тыс. человек1: прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,6%.

«По итогам первого полугодия мы наблюдаем уверенный рост основных показателей деятельности Фонда. Доходность пенсионных накоплений и резервов по итогам отчетного периода находится на уровне 9,2% и 8,8% годовых соответственно1,3. В втором полугодии Банк России намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом усилившегося инфляционного давления, что будет оказывать давление на инструменты с фиксированной доходностью. Однако портфель Фонда остается достаточно диверсифицированным с относительно большими долями как инструментов с плавающими ставками, так и портфеля «до погашения». Мы рассчитываем, что это позволит нам сохранить высокий уровень доходности до конца года», – комментирует коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин.

Фонд регулярно успешно проходит стресс-тестирование Банка России, позволяющее оценивать дефицит активов для исполнения обязательств в случае развития различных сценариев на рынке. Надежность НПФ «Открытие» подтверждена рейтингом финансовой надежности на уровне ruAАA от Эксперт РА, прогноз по рейтингу – стабильный.

Отметим, что с середины мая 2023 года Фонд является членом Ассоциации менеджеров, в которой выступает экспертом в вопросах финансового планирования и пенсионного обеспечения.

1 Согласно внутренним данным Фонда на 30.06.2023.

2 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.

3 До выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и Фонду.