Банк «Открытие» повысил максимальную ставку по вкладу «Растущий» до 10% годовых

Новые и действующие клиенты банка «Открытие» теперь могут оформить недавно запущенный годовой вклад «Растущий» с максимальной ставкой до 10% годовых.

Особенность депозита «Растущий» — повышающаяся ставка. Чем дольше деньги хранятся на счете, тем выше доходность. В первые три месяца доходность по вкладу составит 7%, на отрезке 3-6 месяцев — 8%, от 6 до 9 месяцев — 9%, в последние три месяца — 10% годовых. Это одно из наиболее выгодных предложений на рынке сбережений.

Ранее, вслед за повышением до 8,5% ключевой ставки Банка России, банк «Открытие» повысил ставки по другим рублевым депозитам.

Вклад «Растущий» сроком на год доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Подробнее об условиях вклада «Растущий» можно узнать на сайте банка.