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Программу против травли запустят в российских школах

Проект «Травли NET» и фонд «Журавлик» запустили бесплатную антибуллинговую программу для школ, сообщают «Известия».

В благотворительной организации «Журавлик» рассказали, что программа для школ появилась на основании работы, которую команда проекта «Травли NET» вела на протяжении последних шести лет, – собраны различные материалы, методички, игры и лекции. Антибуллинговая программа поможет формированию гибких навыков у учеников, сплочению школьного коллектива и повышению квалификации учителей, отметили авторы проекта.

В пособие включены практические инструменты, которые, как утверждается, «обязательно дадут результат». Программа должна увеличить информированность на тему школьной травли, повысить квалификацию учителей, а также предлагает комплексный подход к превенции буллинга. Здесь не подразумевается проведение частых школьных мероприятий, учителей и администрацию не станут отвлекать от основных обязанностей, но будет обеспечена общая включенность в предупреждение травли.

Школа также получит гайд по профилактике травли, практические инструменты для работы, правила для учеников, чек-листы для учителей и родителей, а самое главное – внутренний нормативный документ, который поможет закрепить алгоритм действий и маршрут помощи в случае школьной травли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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