Масштабный ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск идет в Иркутской области

В Иркутской области полным ходом идет ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск. В этом году планируется обновить более 11 км трассы в Чунском районе и 20 км – в границах Тайшетского. Это участки с 70 км по 82 км и с 11 км по 31 км. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Автомобильная дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. По ней можно добраться до северной столицы Приангарья, минуя Тулун. Такой путь короче на 250 км, на преодоление маршрута требуется на четыре часа меньше. Эта дорога жизненно важна. Так, после затопления в Тулуне участка федеральной трассы она обеспечивала сообщение между районами области. Сегодня ремонт этой дороги находится на особом контроле. Очень важно, чтобы работы выполнили качественно и в установленные сроки, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Общая протяженность трассы – 252,9 км. Чтобы привести ее в транспортно-эксплуатационное и нормативное состояние проводится комплекс мероприятий по ремонту, капремонту и реконструкции.

– Работы будут производиться поэтапно. В период с 2023 по 2027 годы планируется реализации мероприятий на 11 участках, а именно на 121,1 км автомобильной дороги. Также в 2023-2024 годах предстоит обновить мосты через реки Топорок на 39 км, и Джидыкан на 93 км трассы, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.