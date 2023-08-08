Чартерные программы из Азии в Россию могут расширить

Причина – рост интереса со стороны туристов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии к турам в РФ. Об этом сообщают «Известия».

Рейсы предлагается запустить из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск (не менее одного рейса в неделю), а также не менее одного перелета в неделю в зимний период в Иркутск и Улан-Удэ. В телеграмме Росавиации указано, что она направлена по указанию Минтранса после обращения Минэкономразвития России. Чартерные рейсы предлагается рассмотреть «в интересах ООО «Русский сувенир».

– Мы хотим активно привлекать туристов из Юго-Восточной и Восточной Азии. В РФ есть интересные программы для иностранцев. И мы видим большой интерес с их стороны к путешествию по России. Но ключевая проблема в привлечении иностранцев заключается в том, что в самолетах на регулярных рейсах не хватает мест. У туроператора нет возможности организовать перелет даже небольшой группы туристов из 10 человек, – сказала «Известиям» гендиректор «Русского сувенира» Ирина Мюльберг.

В связи с этим компания обратилась в Минэкономразвития с просьбой помочь решить проблему и организовать чартерную программу для иностранцев. Ведь пока «Русский сувенир» не может предложить иностранцам полноценный тур – в пакет входит все, кроме перелета, добавила она.