Сбер предоставит скидки и дополнительный кешбэк в честь Дня строителя

Сбер подготовил для малого бизнеса ряд выгодных предложений ко Дню строителя, который в этом году отмечается 13 августа. Акция продлится с 7 по 20 августа включительно: в эти дни клиентов банка ожидают повышенный кешбэк и скидки.

Так, при оплате топлива бизнес-картой в сервисе «Заправить авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн клиенты получат повышенный кешбэк - 10% за первую операцию в сервисе и 2% за остальные операции в период акции.

Ещё одно выгодное предложение — скидка 40% в сервисе Работа.ру. В период акции годовой тариф-подписка «Всё включено» вместо 14 000 рублей обойдётся в 8400.

СберЛизинг также подготовил специальное предложение — сниженную процентную ставку до 1%. Кроме того, при оформлении договора лизинга клиентам предлагается скидка до 10% на дорожно-строительную технику.

В честь Дня строителя бизнесменам предлагается скидка 20% на страховку «Защита ваших успехов». Полис будет полезен, если налоговая заблокировала счёт, партнёр нарушил договорные обязательства, понадобилась юридическая консультация, возникли проблемы с помещением и в других ситуациях.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Хочу поздравить всех строителей, проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов и преподавателей профильных образовательных учреждений с профессиональным праздником! Строительная отрасль — один из драйверов развития экономики нашей страны. А малый бизнес — ядро стройки, от которого зависит успех всей отрасли. Поэтому ко Дню строителя мы подготовили для малого бизнеса сразу несколько выгодных акций на полезные инструменты, которые пригодятся предпринимателям, занятым в строительстве, позволят им снизить издержки и повысить эффективность бизнеса».