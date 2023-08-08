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Онлайн-расходы россиян на туристические путевки выросли в 3 раза

Количество онлайн-операций в банке «Открытие» в первом полугодии 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 40%, а их объем – на четверть. При этом количество и объем платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) увеличились в три раза. Больше всего выросли траты клиентов банка на туристические путевки, на втором по темпам роста месте обязательные платежи (услуги ЖКХ, штрафы, налоги), на третьем – оплата образовательных услуг.

В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли транзакции клиентов в дистанционных банковских каналах – более чем на 40% по количеству и на 23% по объему.

Бесконтактно оплачивать товары и услуги через СБП по QR-коду стало в три раза больше клиентов. В итоге количество и объем таких оплат выросли также втрое. Переводами по номеру телефона между физлицами через СБП стало пользоваться на треть больше клиентов. Частота и количество переводов на одного клиента увеличились на треть, объем – в два раза. В свою очередь, незначительно сократились P2P-переводы с карты на карту.

Наибольший прирост в дистанционных каналах обслуживания (ДБО) дали туристические путевки: общий объем и количество платежей за них в первом полугодии выросли в 2,7 раза. На 34% увеличился средний чек.

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На втором месте по приросту оплаты находятся обязательные платежи (коммунальные услуги, штрафы и налоги): в 1,6 раза по количеству и в 1,5 раза по объему. Замыкает топ-3 оплата образовательных услуг. В объеме она увеличилась в 1,4 раза, по количеству – на 21%, по среднему чеку – на 18%.

«Основные статьи онлайн-расходов наших клиентов полностью отражают текущие потребности россиян. Путешествия по стране и за границу по-прежнему популярны, обязательные платежи растут, а цифровизация образовательных учреждений позволяет быстро и без комиссии оплачивать любую услугу», – отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Клиенты банка «Открытие» оплачивают все услуги в ДБО моментально и без комиссии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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