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Доллар пойдёт на 120 – эксперт о причинах падения рубля

Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Доллар снова штурмует отметку 97 рублей. Последний раз на этом уровне он торговался в марте 2022 года. Директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых называет несколько причин для роста:

– Первое – это военные «стероиды» для экономики, они раскачали экономику, расходы на сегодняшний момент уже составляют порядка 37% российского бюджета. Эти деньги толкают инфляционные ожидания. Второй момент – это снижение экспорта с одновременным ростом импорта. Несмотря на то, что некоторые аналитики ожидают коррекции до 85 руб., я по рынку вижу, что мы довольно уверенно преодолели сопротивление 94,4 руб./ доллар.  Ожидаю, что в дальнейшем доллар пойдёт в район предыдущего максимума – это 120 руб./доллар, – отметил Сергей Малых.

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Эксперт добавляет, что ждёт повышения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, хотя в данной ситуации ставка вряд ли повлияет на рынок и на валютный курс.

– ЦБ не может влиять на размер военных расходов. Поэтому в дальнейшем я ожидаю валютных ограничений со стороны ЦБ, – резюмировал эксперт.



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/ Сибирское Информационное Агентство /
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