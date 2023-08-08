Банк «Открытие» расширил пакет услуг по программе «Автопомощь по подписке»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») расширил линейку пакетов по программе «Автопомощь по подписке». Добавлен новый пакет Премиум Pro, в который вошли уже 28 услуг. В рамках программы клиентам-автомобилистам доступна круглосуточная помощь на дороге, а подключить подписку на сервис можно оперативно в мобильном приложении или интернет-банке кредитной организации.

Профессиональная защита автомобиля в базовом пакете предоставляет ряд полезных сервисов, доступных круглосуточно и без выходных: эвакуатор, выезд аварийного комиссара, сбор справок по ДТП, помощь, если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор или нужно экстренно открыть автомобиль без ключа. Эксперты сервиса также помогут в юридических и технических консультациях.

Расширенный набор услуг в пакете «Премиум» в дополнение к базовым опциям включает услугу «Трезвый водитель», выезд механика, поиск автозапчастей, организацию выездного шиномонтажа, консультации по вопросам заполнения Европротокола при ДТП и даже услугу подменного автомобиля.

И наконец, пакет Premium Pro позволяет, кроме прочего, осуществить организацию ремонта автомобиля, получить независимую экспертизу ущерба при ДТП на пункте осмотра и даже арендовать гостиницу на время ремонтных работ. В состав пакета также включена помощь в путешествиях, в том числе эвакуация и техническое обслуживание в ряде европейских стран, и медпомощь при ДТП.

Дополнительно для клиентов, подключивших премиальные пакеты, доступна преференция в размере скидки до 10% при оформление страховых продуктов «Подушка Безопасности» и «МультиКАСКО».

Воспользоваться сервисом можно, оформив подписку в мобильном приложении или интернет-банке всего за 99 рублей в первые два месяца в рамках тарифа «Базовый ежемесячный», за 599 рублей в рамках тарифа «Премиум ежемесячный» или за 799 руб. в рамках тарифа «Премиум Pro ежемесячный». Далее стоимость сервиса составит 250 рублей в месяц в базовом пакете, 1200 рублей в месяц в премиальном и 1600 руб. в премиальном Pro.

«От непредвиденных ситуаций на дороге не застрахован никто. Благодаря услуге «Автопомощь по подписке» наши клиенты могут быть полностью уверены в том, что в случае возникновения неприятностей в пути они получат профессиональную помощь в круглосуточном режиме. Профессиональная забота об авто доступна от 99 ₽ в месяц, а программа покрывает все потребности автовладельцев, экономит время и деньги на ключевых услугах», — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».