Эн+ поддерживает проект «Балет на Байкале»

12 августа на берегу озера артисты бурятского балета представят свои лучшие постановки.

В августе в Улан-Удэ пройдет масштабный ежегодный Байкальский танцевальный фестиваль. Он посвящен культуре и искусству Байкальского региона. Свое мастерство зрителям продемонстрируют ведущие солисты театров со всей России.

Партнером мероприятия уже который год выступает компания Эн+, которая занимается защитой и сохранением озера для будущих поколений.

Самым ярким событием фестиваля станет программа «Балет на Байкале» 12 августа. Под открытым небом, на озере артисты представят балетные номера классической и современной хореографии.

А вечером состоится пронзительный финал фестиваля. На сцену выйдут 14 «белых лебедей» в знак чистоты природы и искусства – зрителей ждет фрагмент из четвертой картины балета «Лебединое озеро».

Шоу пройдет в селе Турка (особая экономическая зона «Пески», 165 км от Улан-Удэ).