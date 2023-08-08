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Эн+ поддерживает проект «Балет на Байкале»

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12 августа на берегу озера артисты бурятского балета представят свои лучшие постановки.

В августе в Улан-Удэ пройдет масштабный ежегодный Байкальский танцевальный фестиваль. Он посвящен культуре и искусству Байкальского региона. Свое мастерство зрителям продемонстрируют ведущие солисты театров со всей России.

Партнером мероприятия уже который год выступает компания Эн+, которая занимается защитой и сохранением озера для будущих поколений.

Самым ярким событием фестиваля станет программа «Балет на Байкале» 12 августа. Под открытым небом, на озере артисты представят балетные номера классической и современной хореографии.

А вечером состоится пронзительный финал фестиваля. На сцену выйдут 14 «белых лебедей» в знак чистоты природы и искусства – зрителей ждет фрагмент из четвертой картины балета «Лебединое озеро».

Шоу пройдет в селе Турка (особая экономическая зона «Пески», 165 км от Улан-Удэ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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