Топ-менеджеры Wildberries проведут в центре «Мой бизнес» семинар для иркутских предпринимателей

Узнать всё о выходе на Wildberries из первых рук можно на семинаре в Иркутске.

– У жителей Иркутской области будет возможность задать вопросы по развитию на маркетплейсе топ-менеджерам Wildberries. 10 августа в 15:00 они проведут обучающий семинар в центре «Мой бизнес», – говорится в сообщении организаторов.

Семинар будет состоять из трех блоков:

✔️ особенности регистрации на платформе и правила работы,

✔️ создание карточки товара и поставки,

✔️ продвижение товаров.



Компании Иркутской области могут получить индивидуальные консультации от специалистов поддержки Wildberries, а также месяц поддержки и консультаций от тренинг-менеджеров площадки.

Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация