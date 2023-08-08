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Топ-менеджеры Wildberries проведут в центре «Мой бизнес» семинар для иркутских предпринимателей

Узнать всё о выходе на Wildberries из первых рук можно на семинаре в Иркутске.

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– У жителей Иркутской области будет возможность задать вопросы по развитию на маркетплейсе топ-менеджерам Wildberries. 10 августа в 15:00 они проведут обучающий семинар в центре «Мой бизнес», – говорится в сообщении организаторов.

Семинар будет состоять из трех блоков:

✔️ особенности регистрации на платформе и правила работы,
✔️ создание карточки товара и поставки,
✔️ продвижение товаров.
 
Компании Иркутской области могут получить индивидуальные консультации от специалистов поддержки Wildberries, а также месяц поддержки и консультаций от тренинг-менеджеров площадки.

Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация


/ Сибирское Информационное Агентство /
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