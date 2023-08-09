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Байкальский легкопромышленный форум пройдёт в Иркутске 16 августа

Масштабное событие в сфере швейного производства в Иркутске состоится в бизнес-центре «ЭлитЛайн» по адресу: ул. Сергеева, 3/1.

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– Первый Байкальский легкопромышленный форум объединит знания в области швейного и трикотажного производства, а также познакомит с новейшими технологиями мирового легпрома. Сейчас, как никогда раньше, важно применять современные методы работы на производстве и эффективно развиваться в швейном сообществе, – говорится в сообщении организаторов.

В программе:

✨ Презентация Иркутского центра легкой промышленности
✨ Лучшие практики региона и инновационные технологии
✨ 15 опытных спикеров
✨ Более 400 единомышленников
✨ Международные делегации, готовые к сотрудничеству
✨ Консультационные пункты для предпринимателей
✨ Выставка материалов и современного оборудования
✨ Подарки, сюрпризы и розыгрыш главного приза – промышленного оверлока от компании JACK

Подробная программа и регистрация  на сайте baikallegprom.ru


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