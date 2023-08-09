Байкальский легкопромышленный форум пройдёт в Иркутске 16 августа

Масштабное событие в сфере швейного производства в Иркутске состоится в бизнес-центре «ЭлитЛайн» по адресу: ул. Сергеева, 3/1.

– Первый Байкальский легкопромышленный форум объединит знания в области швейного и трикотажного производства, а также познакомит с новейшими технологиями мирового легпрома. Сейчас, как никогда раньше, важно применять современные методы работы на производстве и эффективно развиваться в швейном сообществе, – говорится в сообщении организаторов.

В программе:

✨ Презентация Иркутского центра легкой промышленности

✨ Лучшие практики региона и инновационные технологии

✨ 15 опытных спикеров

✨ Более 400 единомышленников

✨ Международные делегации, готовые к сотрудничеству

✨ Консультационные пункты для предпринимателей

✨ Выставка материалов и современного оборудования

✨ Подарки, сюрпризы и розыгрыш главного приза – промышленного оверлока от компании JACK

Подробная программа и регистрация на сайте baikallegprom.ru