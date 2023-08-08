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Ослабление рубля на 30% прибавит 1,5-3 п.п. к инфляции

Относительно доллара российская валюта за полгода подешевела приблизительно на 27%, к евро – на 33%, пишет РБК со ссылкой на бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ.

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«Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции», – говорится в бюллетене Центра развития.

Авторы отмечают, что перенос валютных издержек в цены оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при более крепком курсе, и «пока не проявил себя в полной мере».

По оценке Банка России, при ослаблении курса на 10% годовая инфляция увеличивается на 0,5-0,6 п.п., сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Это соответствует нижней границе оценки Центра развития НИУ ВШЭ (1,5 п.п. при ослаблении рубля на 30%).

«Произошедшее изменение курса может проявляться в ценах на горизонте вплоть до года», – отметили в пресс-службе ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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