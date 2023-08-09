Названы самые востребованные специалисты в Иркутской области

По данным открытого аналитического сервиса «hh статистика», по сравнению с прошлым годом спрос на персонал в Иркутской области вырос на 40% (в сравнении с июлем 2022). Объем вакансий здесь вырос менее значимо, чем в целом по России за тот же период (+50%), а также по всей Сибири (+44%).

В разрезе регионов Сибирского ФО наибольшую динамику по количеству вакансий продемонстрировали Кузбасс (+52%), Омская область (+51%) и Новосибирская область (+50%). Остальные «выросли» чуть меньше: Алтайский край (+45%), Иркутская область (+40%), Томская область (+38%), Красноярский край (+33%).

По сравнению с прошлым годом заметнее всего у работодателей из Иркутской области выросла потребность в представителях высшего и среднего менеджмента (+94% в июле 2023 относительно июля 2022), специалистах из автобизнеса (+91%), кадрах для спортивных клубов и салонов красоты (+85%), административном персонале (+67%), менеджерах по продажам, обслуживанию клиентов (+58%), водителях и машинистах (+51%), рабочем персонале (+47%), медиках и фармацевтах (+42%), работниках розничной торговли (+41%). По каждому из перечисленных направлений рост спроса на специалистов превысил среднюю динамику по рынку в регионе (т.е. был выше, чем +40%).

Всего в июле в Иркутской области было открыто 20,5 тыс. вакансий. Самые востребованные специалисты в регионе сейчас (для которых открыто наибольшее количество вакансий) – это «Рабочий персонал» (32% от всего объема предложений о работе в регионе в июле), «Строительство, недвижимость» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%).