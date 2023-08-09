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Путин назвал нынешние темпы ввода жилья рекордными

Он составил 102,7 млн кв. м. Как передает ТАСС слова президента, столько жилья в России еще никогда не строили.

«Строительная отрасль – очень крупный такой мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели», – сказал президент, открывая совещание по вопросам развития строительства.

«Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. м. Это здорово. Просто очень хороший показатель», – отметил глава государства.

Говоря об основных направлениях работы, он перечислил инфраструктурные объекты, благоустройство и жилье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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