Падение рубля удержало Индекс МосБиржи

Во вторник, 8 августа, коррекционное падение российских акций не получило развития, и во второй половине дня значительная часть бумаг вместе с Индексом МосБиржи сумели отыграть потери на фоне дальнейшего снижения курса национальной валюты. Об этом рассказал Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

Между тем по предварительным оценкам Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-июле был исполнен с дефицитом 2,817 трлн руб. и составил за 7 месяцев с 1,8% ВВП. Доходы упали на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 14,5 трлн руб., а государственные расходы выросли на 14% до 17,3 трлн руб. В том числе за последний месяц размер дефицита увеличился на 222 млрд руб. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, по итогам года размер дефицита госбюджета может составить до 2-2,5% ВВП.

На внешних площадках сегодня преобладает негатив после выхода слабых внешнеторговых данных КНР, показавших в июле сокращение (г/г) объемов экспорта на 14,5% и импорта на 12%. И тот, и другой показатель упали заметно сильнее прогнозов, свидетельствуя о продолжающемся замедлении китайской экономики, что негативно отражается на спросе на ресурсы.

Фондовые индикаторы крупнейших бирж региона Юго-Восточной Азии завершили торги преимущественно снижением, за исключением Японии. Европейские индексы пребывают в красной зоне, и американские с открытия снижаются, теряя в среднем около 1%. Доллар заметно укрепляется, отражаясь в падении цен на сырьевые товары. Промышленные металлы дешевеют на 0,5%-1,5%. Золото теряет около 0,5%, опускаясь до $1926,5 за унцию. Нефть марки Brent снижается на 0,3% до $85,1 за баррель. Рубль опустился к доллару до 97 и к евро до 106,5.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи оказался в плюсе на 0,04%, приподнявшись до 3085,31 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС упал на 1,69% до уровня 999,80 пункта.

Среди ликвидных акций в составе индексов максимальное снижение показали бумаги Globaltrans (-2,80%), ММК (-1,92%) и «РусГидро» (-1,90%). Во втором эшелоне лидерами падения оказались прежние лидеры роста – акции НМТП (-9,74%) и ДВМП (-4,16%).

В лидерах роста оказались бумаги Ozon Holdings (+3,09%), X5 Group (+2,48%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,10%). За пределами индексов заметный рост показали акции «Распадской» (7,54%), без видимых причин, и «Артген биотех» (+7,34%), бывший ИСКЧ, после того как Московская биржа объявила о переводе их из третьего уровня листинга во второй.

Банк России отмечает, что на фоне выхода на финансовый рынок большого количества частных инвесторов усиливается влияние, оказываемое телеграм-каналами, блогерами, инфлюенсерами. Между тем сегодня снова проявляется разгон в третьем эшелоне акций региональных энергокомпаний, многие из них прибавили за день от 10% до 40% стоимости.

Из корпоративных событий стоит отметить, что Polymetal сообщил об успешном завершении процесса редомиляции с о. Джерси в Казахстан. Осталось дождаться возобновления торгов акциями компании и решения совета директоров по судьбе ее российских активов, попавших под санкции.

Совет директоров компании «Инарктика» (бывшая «Аквакультура») рекомендовал дивиденды за 2К2023 в размере 16 руб. на акцию. Доходность составляет около 2%, реестр будет закрыт 22 сентября. Бумаги компании во вторник прибавили 1,09%.

«Россети Ленэнерго» отчитались по РСБУ за 6 месяцев 2023 года. Прибыль компании выросла на 35,7 (г/г) до 13,99 млрд руб. В силу дивидендной политики «Ленэнерго», новость более важна для привилегированных акций, которые выросли 4,95%, в то время как обыкновенные прибавили только 1,11%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда. Перелома в полноценную коррекцию не произошло. Разворотные хвосты на свечах в пятницу и сегодня, видимо, зададут границы, в которых в ближайшие дни будет происходить консолидация.

Во вторник, 8 августа, американский фондовый рынок оказался под давлением после того, как слабая китайская внешнеторговая статистика показала на замедление, а рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 10 некрупных американских банков и предупредило, что вскоре может снизить рейтинг нескольких крупных банков.

Между тем данные Минторга США, также опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца – до $65,5 млрд. При этом импорт в США сократился на $3,1 млрд до $313,0 млрд в июне 2023 года, что является самым низким уровнем с ноября 2021 года. Экспорт из США сократился на $0,3 млрд до $247,5 млрд, что является самым низким уровнем с марта 2022 года.

С другой стороны, индекс экономического оптимизма IBD / TIPP в августе неожиданно упал до 40,3, самого низкого уровня за 12 месяцев, по сравнению с 41,3 в июле и по сравнению с рыночными ожиданиями роста до в 43. Шестимесячный прогноз по экономике снизился до 35,2 с 35,5; субиндекс личных финансов снизился до 48,7 с 50, а показатель поддержки федеральной экономической политики снизился до 37,1 с 38,5.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,99% до 35 121,58 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,09% до 4469,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 1,53% до уровня 13 780,35 пункта.

Снова самые сильные движения происходят в акциях компаний, публикующих отчетность. На 16,8% подскочили акции разработчика лекарства против болезни Альцгеймера компании Eli Lilly, показавшей квартальные результаты лучше ожиданий. Также сильные отчеты опубликовали компании Organon (+10,1%), DISH Network (+8,4%) и Fox (+5,8%). Хуже ожиданий оказались отчеты IFF (-17,8%) и Sealed Air (-7,1%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US.

Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня теряют около 0,5%.