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Рубль опять падает: доллар 97,5, евро 106,7

Рубль во вторник ускорил ослабление, переписав многомесячный минимум к бивалютной корзине.

– Доллар впервые с марта 2022 г. приблизился к 97,5 руб., евро достиг 106,7 руб.  Условным негативом для рубля может выступать снижение нефтяных цен, наблюдающееся вторую сессию подряд. Правда, оно пока полностью укладывается в рамки коррекции волны роста, стартовавшей в конце июня, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций

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При этом до этого рубль почти не отыграл подорожание нефти. Правда, в значительной степени оно нивелируется добровольным сокращением нефтяного экспорта РФ, а также санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. 

Эксперты БКС добавляют, спрос на иностранную валюту остается на относительно высоком уровне.

– Кроме восстановившегося импорта он обусловлен выводом валюты за границу как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в РФ, – отмечают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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