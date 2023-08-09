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Байкальская ярмарка инвестиционных проектов пройдет в Иркутске

Ее проведет ассоциация развития туризма «Байкал». На мероприятии представят проекты находящиеся в стадии реализации.

Спикеры мероприятия:

  • Анатолий Казакевич – основатель парк-отеля «Байкал-Аляска» – выступит с темой «Возможности инвестора перед открытием».
  • Виктор Кондрашов – основатель проектов «Дока», «Айс-Пипл», «Порт-Ольхон», «Медная гора».
  • Дмитрий Рахован – эксперт в области управления финансами предприятия – расскажет об инвестиционной привлекательности глэмпингов на Байкале.
  • Антон Григоров – генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР – выступит с докладом «Байкальск – эко-город будущего».
  • Васькова Елена – руководитель управления инфраструктурной поддержки АО «Корпорация развития Иркутской области». Доклад – «Как получить поддержку от государства для реализации туристического проекта».

В инвестиционной ярмарке примут участие руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, руководитель ассоциации развития туризма «Байкал» Наталья Давыдова, руководитель проектного офиса ПАО «Сбербанк» Александр Пилипенко.

Ярмарка состоится в Центре «Мой бизнес» 10 августа в Иркутске по адресу: БЦ «Премьер», ул. Рабочая, 2а/4. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Также послушать спикеров можно онлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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