«Июльского повышения ставки может быть недостаточно», – Центробанк

Для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% – допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – говорит Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.