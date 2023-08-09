АТБ повысил ставки по вкладам до 9,5% годовых

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает улучшенные условия по депозитам «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» с опцией пополнения. Теперь максимальный доход с учетом капитализации составляет 9,5% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях банка, «АТБ. Вклад Онлайн» – в интернет- и мобильном банке.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.