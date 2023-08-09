Дальневосточный банк – в ТОП-30 по объему займов ИП

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-30 крупнейших банков по объему займов индивидуальных предпринимателей по итогу первой половины 2023 года. По версии сервиса Brobank.ru, финансовое учреждение также находится в списке структур с максимальным приростом портфеля за июнь, улучшив за месяц занимаемую позицию.

«Бизнес – особенная категория клиентов, которая нуждается в специализированных продуктах и особых программах кредитования. Мы разработали широкую линейку предложений в зависимости от целей наших клиентов – это как кредитные линии, овердрафт и срочные кредиты на пополнение оборотных средств, так и продукты целевого использования на приобретение основных средств. Бизнес может полностью закрыть свои потребности в финансовом обслуживании в Дальневосточном банке», - прокомментировала Ольга Шевченко, начальник кредитного департамента.

Напоминаем, что рейтинг финансовых институтов с данными о динамике портфеля и смене позиций составлен сервисом на основании отчётности кредитных организаций и опирается на сумму кредитов ИП с разным сроком действия договора, овердрафтов, приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям и прочих средств, предоставленных ИП. При расчётах учтены только долговые обязательства, которые гасятся своевременно.