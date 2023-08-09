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Готовь KARI летом: Дальневосточный банк предлагает получить скидку на обувь от платёжной системы Мир

Возможность купить красивые босоножки по низкой цене? Подготовка к первому сентября? Обновление осеннего гардероба? Всё это и ещё множество причин зайти в KARI до 31 августа, купить всё, что понравится, и получить скидку!

– Итак, для получения промокода нажмите на кнопку «Получить подарок». Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 августа 2023, а активировать до 3 сентября 2023. Выберите товары в розничном или интернет-магазине, назовите промокод кассиру или введите его на сайте в корзине в специальном поле. Оплатите покупку картой «Мир» и получите скидку 1500 рублей, но не более 30% от первоначальной стоимости товара, – говорится в сообщении.

Со всеми правилами акции вы можете ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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