Примсоцбанк в ТОП-15 банков с крупнейшим портфелем займов ИП

Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 крупнейших банков по сумме займов ИП на 1 июня 2023 года и занял 12 строчку рейтинга, сообщает финансовый портал Brobank.ru.

Анализ основан на отчетности по форме 0409101: "Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета". Во внимание приняты кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, которые отражены на активных счетах с первым порядком 454. Это своевременно выплачиваемые обязательства. То есть без учета просрочки. Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году обновляются каждый месяц после публикации отчетности по форме 0409101 на сайте ЦБ РФ.

Рейтинг отображает отличие в кредитовании индивидуальных предпринимателей от физлиц или крупного бизнеса. ИП отдают приоритет региональным банкам – представленным максимум в восьми субъектах РФ.