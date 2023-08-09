Держатели социальных карт Примсоцбанка получат 10% кэшбэка за покупки в аптеках

Держатели карт «Приморец» и «Муравьёв-Амурский» от Примсоцбанка могут получить дополнительные 10% кэшбэка.



– Для этого им необходимо совершить покупки в аптеках (МСС 5912/5122) с 07.08.2023 по 10.09.2023. Максимальная сумма выплаты – 3000 рублей. Кэшбэк придет до 25.09.2023, – говорится в сообщении банка.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

