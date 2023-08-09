Россельхозбанк во второй раз проводит конкурс Агролидеры России

Объявлен прием студенческих работ на конкурс «Агролидеры России». Просветительский проект запущен Россельхозбанком в партнерстве с Минсельхозом России и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и направлен на формирование «золотого» кадрового резерва АПК и развитие отрасли.

Цель проекта - выявить талантливых студентов российских агровузов, сформировать «золотой фонд» специалистов и придать новый импульс развитию АПК страны. В прошлом году проект привлек более 2500 студентов из 71 специализированного учебного заведения, 10 из которых получили возможность стажировки в крупнейших агропредприятиях страны.

Участниками проекта могут стать студенты российских агровузов и молодые специалисты, которые заинтересованы в профессиональном развитии в агропромышленном комплексе.

«Все больше молодых людей начинают проявлять интерес к сельскому хозяйству: видят возможности карьерного роста, стабильность и перспективы в отрасли. Мы с гордостью можем сказать, что наш проект помогает менять мнение молодежи о сельском хозяйстве и приводит новых лидеров в сферу российского АПК», – рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Лидер, вне зависимости от отрасли, – это человек, который принимает решения и несёт за них ответственность, в том числе за свой коллектив. Данный конкурс показывает, что наша аграрная отрасль будет в надёжных руках» - подчеркнул ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН, профессор Владимир Иванович Трухачев.

Конкурс «Агролидеры России» проходит на цифровой платформе Россельхозбанка - Я в агро. На первом этапе – с 31 июля по 10 сентября 2023 года - участники проходят регистрацию: заполняют анкеты, отправляют видеозаявку и презентацию своего проекта. В ходе второго этапа ведущие эксперты из крупнейших российских агрохолдингов, компаний и вузов будут проводить отбор заявок и определять финалистов - до 01 октября 2023 года. Лучшие проекты участников-победителей будут презентованы на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Победители будут определены в следующих номинациях:

За достижения в учебной деятельности

За достижения в научной деятельности

За достижения в творческой деятельности

За достижения в спортивной деятельности

Лучшее решение кейсов

Лучший видеоролик

Лидерство в вузовском зачете

Для того, чтобы помочь найти работу в АПК, а также для продвижения аграрного образования Россельхозбанк в 2022 году запустил платформу «Я в агро». На платформе представлены более 2 тыс. работодателей, они разместили 13,5 тыс. вакансий. Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования.