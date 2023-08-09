Эксперт SuperJob рассказал иркутянам, какие документы необходимы при приеме на работу

При приеме на работу, работодатель может требовать у соискателя предоставить только те документы, которые предусмотрены законом. Если какой – то документ не указан в законе, требовать его работодатель не вправе, отмечает директор департамента трудового права в SuperJob Александр Южалин.

Существует общий пакет обязательных документов, которые соискать должен предоставить при приеме на работу. Данные документы перечислены в статье 65 Трудового кодекса РФ. К таким документам относятся: документ, удостоверяющий личность (паспорт), трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (или СНИЛС), документы воинского учета для военнообязанных, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний (при необходимости).

Трудовую книжку предоставлять не нужно, если работник трудоустраивается впервые, или по прошлому месту работы он отказался от бумажной трудовой книжки (в этом случае предоставляются сведения о трудовой деятельности). При первом трудоустройстве СНИЛС можно также не предоставлять – работодатель направит сведения в СФР самостоятельно.

Работодатель не имеет права требовать от соискателя при приеме на работу такие документы, как ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, документы, содержащие сведения о составе семьи, социальные документы (удостоверения, свидетельства и прочее), фотографии и прочие документы, не указанные в законодательстве РФ.

Документы, которые не определены законом в качестве обязательных, работодатель может попросить предоставить соискателя. Но именно требовать их предоставления или отказывать в заключении трудового договора в случае их непредоставления, работодатель не вправе. Соискатель по своему желанию может предоставить такие дополнительные документы или отказать в их предоставлении без каких-либо последствий.

Остальные документы, которые должен предоставить соискатель, будут зависеть от того, на какую работу или должность он трудоустраивается или к какой категории относится. К дополнительным документам могут относиться справка об отсутствии судимости (например, для педагогов), медицинские заключения (например, для поступления на работу с вредными условиями или в районы Севера) и другие документы.