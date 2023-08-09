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Сбер увеличивает максимальную сумму кредита по льготной ипотеке

С 9 августа 2023 года Сбер увеличивает максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»:

  • с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
  • с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России.

Ставка по «Господдержке» составляет от 8% годовых с учётом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

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При этом для лимитов до 12 и 6 млн рублей действует акция на процентные ставки:

  • по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых;
  • по «Господдержке» — от 7,4% годовых.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера. Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жильё для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса».

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать подходящее жильё можно онлайн на Домклик. Для увеличения суммы кредита после подачи заявки клиенту нужно обратиться к менеджеру банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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