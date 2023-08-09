Сбер увеличивает максимальную сумму кредита по льготной ипотеке

С 9 августа 2023 года Сбер увеличивает максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»:

с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России.

Ставка по «Господдержке» составляет от 8% годовых с учётом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

При этом для лимитов до 12 и 6 млн рублей действует акция на процентные ставки:

по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых;

по «Господдержке» — от 7,4% годовых.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера. Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жильё для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса».