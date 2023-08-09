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ЦБ РФ допускает увеличение ключевой ставки в сентябре

Центральный банк России может поднять ключевую ставку на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 15 сентября — об этом Известиям сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

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«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — пояснил он.

Он уточнил, что для сохранения текущей ключевой ставки необходима реализация каких-либо «дезинфляционных рисков», однако они пока не наблюдаются. По словам Заботкина, основная задача ДКП — возвращение инфляции на целевой уровень в 4% и ее стабилизация на нем в долгосрочной перспективе.

«В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно лишь июльское повышение», — добавил Заботкин.

БКС Мир инвестиций


/ Сибирское Информационное Агентство /
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