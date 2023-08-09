«В последний вагон». Спрос на новостройки вырос на 17%

Предложение увеличилось на 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Цены снизились на 1% как по стоимости за объект недвижимости, так и в пересчете за 1 кв. м жилья.

«На фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять «витрину» предложения», – сказала руководитель направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках «Авито» Мария Жильцова.

Стагнация среднего уровня цен обусловлена выжидательной позицией застройщиков: несмотря на рост спроса, ставки по ипотеке продолжают расти.