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Продажи дорогих смартфонов снижаются в России

Их стали покупать на 20% реже, рассказали «Известиям» участники рынка гаджетов.

На рынке гаджетов изменилась тенденция – снизился спрос на дорогие смартфоны ведущих мировых брендов и вырос интерес людей к бюджетным китайским моделям.

Так, в первом полугодии 2023-го в РФ было продано около 5 млн смартфонов бюджетных моделей стоимостью до 8,5 тыс. рублей, что в штуках вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказали в МТС. Сейчас это 40% от продаж всех таких устройств в стране. Реализация гаджетов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь сократились более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к брендам Apple и Samsung, говорят в компании.

Действительно, доля смартфонов дороже 18-20 тыс. рублей сократилась примерно на треть, при этом можно говорить об удвоении продаж аппаратов за 8-10 тыс. рублей, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Связано это не только с тем, что россияне стали экономить на гаджетах, и тем, что выбор аппаратов Apple и Samsung стал меньше, – граждане стали также настороженно относиться к технике из недружественных стран, добавил эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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