Власти усилят контроль за ценами на продукты

8 августа Минпромторг обсудил с представителями розницы перспективы изменения цен социально значимых товаров в сентябре. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом заседания.

О том, что 8 августа замглавы Минпромторга Виктор Евтухов провел совещание с торговыми сетями. Чиновник попросил розницу уведомлять о каждом случае резкого повышения цен со стороны производителей. Пока ситуация стабильна – у торговли есть товарные запасы, но уже в сентябре вводные могут измениться.

– На фоне ослабления рубля на продовольственном рынке можно ожидать инфляцию: есть вероятность повышения цен на социально значимые товары уже в сентябре. На совещании Минпромторг хотел понять, какие ожидания и прогнозы у торговых сетей. Пока у розницы есть товарные запасы, поэтому в моменте не стоит ожидать каких-либо колебаний стоимости продовольствия, – рассказал один из собеседников «Известий».